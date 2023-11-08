Samun'da milyonluk elektronik eşya hırsızlığı zanlısı 5 kişi adliyeye getirildi

Samsun'da yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerinde olan jeneratör ve muhtelif elektronik alet hırsızlığı olayına karışan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine giren hırsızlar yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerinde olan jeneratör ve muhtelif elektronik alet çaldı. Olay polise haber verildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi çalıntı mallarla yakaladı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.