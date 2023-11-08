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Pakistan ve Özbekistan, Gazze'deki durumu görüştü

Pakistan ve Özbekistan, Gazze'deki durumu görüştü

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Gazze’deki son durumu, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

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Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gelen Başbakan Kakar, burada Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kakar ile Mirziyoyev, Gazze’deki son durumu, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı, siyasi, ticaret, ekonomik, güvenlik ve savunma gibi çeşitli alanlarda derinleşen ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Başbakan Kakar, iki ülke arasında yakalanan bu ivmenin sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, Pakistan ile Özbekistan arasında Mal Ticareti Anlaşması ve Transit Ticaret Anlaşması’nın faaliyete geçmesinin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması’nı kolaylaştırmasının yanı sıra ikili ve transit ticareti artıracağını belirtti.

Kakar ile Mirziyoyev, bölgesel ekonomik entegrasyonun teşviki için Pakistan ile Özbekistan arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması’na en erken sürede son halinin verilmesi noktasında kararlılıklarını vurguladı.

Bölgesel bağlantı için aktif rol oynama konusunda kararlılıklarını yineleyen Kakar ile Mirziyoyev, Özbekistan-Afganistan-Pakistan Demiryolu Projesi’nin hızlı şekilde tamamlanmasının önemine işaret etti.

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