Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Sualtı Kültür Mirası ve Tarihi Kütüphanesi

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü içerisinde, binlerce eserin yer aldığı ve Türkiye’deki kamu üniversiteleri arasında ilk olma özelliğine sahip Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanesi açıldı.

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Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde, ‘Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanesi' açıldı. 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan ve Türkiye’deki kamu üniversiteleri arasında ilk olma özelliğine sahip kütüphanede; su altı arkeolojisi, deniz bilimleri, Osmanlı denizciliği, sanat tarihi gibi farklı alanlardaki özel koleksiyonlarla; süreli yayınlar, tezler ve haritalardan oluşan 4 bin 23 adet basılı kaynak bulunuyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanesinin, ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek bilimsel çalışmalara önemli katkılar sunacağına; bilim insanlarının, öğrencilerin ve tüm araştırmacıların bu kütüphaneden en verimli şekilde faydalanacağına inandığını söyledi.

Rektör Hotar, “Dijital çağda bilgiye erişim şekilleri hızla değişirken, kütüphanelerimiz de bu değişime ayak uydurarak, fiziksel ve dijital kaynakları bir arada sunan, erişimi kolay ve kapsamlı hale getiren yapılar olarak evrimleşiyor. Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanemiz de en güncel elektronik kaynaklara, veri tabanlarına ve dijital arşivlere ev sahipliği yapacak, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için zaman ve mekan sınırlarını aşan bir öğrenme ortamı sağlayacaktır. Kütüphanemizin açılmasıyla birlikte, sürdürülebilir bir deniz ekosistemine ve denizlerin korunmasına yönelik araştırmalar daha da güçlenecektir. Gelecek nesiller için denizlerimizi korumak ve bu konuda bilinç oluşturmak, Üniversitemizin en temel görevlerinden biri olmaktadır” dedi.

‘Engin bir kaynak niteliğinde’

Rektör Nükhet Hotar, her büyük keşfin, her önemli çalışmanın arkasında sağlam bir bilgi birikimi olduğunu belirterek, “Kütüphanemizde gerçekleştirilecek; her çalışma, her tez, her proje, denizlerimizin ve denizcilik bilimlerinin geleceğine yön verecektir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bu bilinçle hareket ediyor ve bu sorumluluğu taşıyoruz. Bu kapsamda, ülkemizdeki denizcilik alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerine önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Yine bu kütüphaneyi sadece bir kaynak merkezi olarak değil, aynı zamanda uluslararası iş birliklerinin ve projelerin geliştirilebileceği bir platform olarak görüyoruz. Bu kütüphanenin varlığıyla birlikte, denizlerimizle ilgili sorunlara yenilikçi çözümler üretme, deniz ekosistemlerimizi daha iyi anlama ve koruma, denizlerimizin ekonomik potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde kullanma kapasitemizin de artacağını öngörüyoruz. Kütüphanemiz, farklı disiplinlerde üretilen bilgiyi bir araya getirerek deniz biyolojisinden mühendisliğe, ekonomiden hukuka, su altı arkeolojisinden deniz tarihine kadar birçok alanda engin bir kaynak niteliğinde olacaktır” açıklamasında bulundu.

"Alanında öncü olacak"

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nil Kula Değirmenci de, “Su altı arkeolojisi, deniz teknolojileri ve hatta Deniz Hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarının evi olma niteliğini taşıyoruz. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarda da ülkemizin denizcilik projelerinde çok önemli roller ve önemli bir paydaş olarak da yer almaktayız. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Sualtı Kültür Mirası, Denizcilik Tarihi ve Deniz Bilimleri İhtisas Kütüphanesi birçok alanda öncü olacaktır. Kütüphane su altı arkeolojisi alanı dışında; deniz bilimleri, Osmanlı denizciliği, sanat tarihi gibi farklı alanlardaki özel koleksiyonlarla; süreli yayınlar, tezler ve haritalardan oluşan 4 bin 23 adet basılı kaynağa sahiptir. Duvarlarında ise Mavi Miras projesinde bulunan batıkların fotoğrafları sergilenmektedir. Koleksiyonların arttırılması, bilim dünyasının bu eserlerden istifade etmesi için gayret göstereceğiz” diye konuştu.