Üniversitelerden 'İsrail' boykotu: Ateşkes sağlanana kadar işbirliği gerçekleştirmeyeceğiz

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Türkiye'deki birçok üniversite İsrail akademi camiasıyla akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceklerini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceklerini" belirtildi.

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İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırıları artarak devam ederken Türkiye'nin birçok kentinden boykot haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'deki bazı üniversiteler akademik boykot kararı aldıklarını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, "İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceklerini" bildirdi.

Rektörlüğün sosyal medya hesabından "Filistin'in yanındayız" başlığıyla yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü saldırıların, 21'inci yüzyılın soykırımına dönüşmenin eşiğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinin bu insanlık dışı durumu kınadığı aktarılarak, ateşkesin acilen sağlanmasının hayati önemi vurgulandı.

Sağduyu sahibi akademi camiasının uluslararası ile Türkiye'deki tüm mensuplarına, İsrail tarafından Gazze'deki Al-Azhar Üniversitesinin bombalanması, Gazze'de yaşananlara karşı vicdanlı ses olunması ve eyleme geçilmesi için çağrı yapılan açıklamada, "Bilim dünyasının uluslararası bir temsilcisi olarak İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle, kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceğimizi belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklama da "İTÜ Ailesi olarak, İsrail devletinin yaptığı suça ortak olmayı reddediyor ve akademik camia başta olmak üzere tüm insanlığı sağduyulu olmaya davet ediyoruz" diyerek İsrail akademi camiasıyla akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceklerini açıkladı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden yapılan "Boykot var" başlıklı duyuruda, üniversitenin yerleşkesindeki kantin ve kafeteryalarda Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına destek veren markaların ürünlerinin satışının yapılmayacağı bildirildi.

Eskişehir'deki 3 üniversite Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından boykot kararı aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, üniversitenin sosyal tesisleri ve kantinlerinde Filistin'de yaşanan insanlık suçuna destek verdiği bilinen İsrail menşeili tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmayacağı belirtildi.

Anadolu Üniversitesi de üniversiteye bağlı tüm işletmelerde İsrail menşeli ürünler ile Gazze'deki insanlık suçuna destek verdiği bilinen markalara ait ürünlerin satışının yapılmayacağını açıklarken Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanana kadar İsrail'in sivillere karşı uyguladığı saldırılara destek olan akademik kurumlar ve temsilcileri ile hiçbir iş birliği gerçekleştirmeyeceklerini de duyurdu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi de sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Türk ve Filistin bayrağının yer aldığı paylaşımında, "Eskişehir Teknik Üniversitesi sosyal tesisleri, kantin ve yemekhanelerinde Filistin’de yaşanan insan suçuna ekonomik olarak destek verdiği bilinen tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alınmıştır" denildi.