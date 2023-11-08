BIST 7.859
DOLAR 28,49
EURO 30,48
ALTIN 1.796,15
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 800 bin liraya yükseldi.

Abone ol

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 788 bin lira, en yüksek 1 milyon 847 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1 artışla 1 milyon 800 bin lira oldu. 

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 4 milyar 260 milyon 724 bin 598,92 lira, işlem miktarı ise 2.374,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 273 milyon 657 bin 715,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Venüs'ün Güneşe bakan tarafındaki atmosferle ilgili şaşırtan keşif
Venüs'ün Güneşe bakan tarafındaki atmosferle ilgili şaşırtan keşif
Üniversitelerden 'İsrail' boykotu: Ateşkes sağlanana kadar işbirliği gerçekleştirmeyeceğiz
Üniversitelerden 'İsrail' boykotu: Ateşkes sağlanana kadar işbirliği gerçekleştirmeyeceğiz
Pakistan ve Özbekistan, Gazze'deki durumu görüştü
Pakistan ve Özbekistan, Gazze'deki durumu görüştü
Samun'da milyonluk elektronik eşya hırsızlığı zanlısı 5 kişi adliyeye getirildi
Samun'da milyonluk elektronik eşya hırsızlığı zanlısı 5 kişi adliyeye getirildi
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Sualtı Kültür Mirası ve Tarihi Kütüphanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Sualtı Kültür Mirası ve Tarihi Kütüphanesi
Milli Hokeyci Özmen Muğla’ya transfer oldu
Milli Hokeyci Özmen Muğla’ya transfer oldu
Konya'da yaşlı çift sobadan sızan gazla zehirlendi!
Konya'da yaşlı çift sobadan sızan gazla zehirlendi!
Sakarya’da bir grup ineğe alkol içirdiler, inceleme başlatıldı
Sakarya’da bir grup ineğe alkol içirdiler, inceleme başlatıldı
Kubilay Aka 2 ayda 16 kilo verdi: Zayıflama sırrını açıkladı
Kubilay Aka 2 ayda 16 kilo verdi: Zayıflama sırrını açıkladı
Kayıp öğretmen derede ölü bulundu
Kayıp öğretmen derede ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaatı başladı
Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaatı başladı
Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Demans hastası Tuğluk geçen yıl tahliye edilmişti
Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Demans hastası Tuğluk geçen yıl tahliye edilmişti