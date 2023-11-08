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Ak Parti'ye geçince hedef olan Hatipoğlu: “Siz haysiyet düşmanısınız”

Ak Parti'ye geçince hedef olan Hatipoğlu: “Siz haysiyet düşmanısınız”

AK Parti’ye geçen Nebi Hatipoğlu, 50 milyon lira teşvik aldığını iddia eden İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’a sosyal medyadan yanıt verdi.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 

Genel Kurul'da konuşan Toktaş, Hatipoğlu'nun hissedarı olduğu şirketin 1,3 milyar lira "teşvik" aldığını ileri sürerek, güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili teşvik başvurusunun 25 Ekim’de onaylandığını söyledi. Toktaş, "Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır, bu belge 50 milyon dolar" dedi. 

Nebi Hatipoğlu ise bu iddiaya cevap verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Konuşmanız tam bir cehalet örneği. İster AK Partili, ister CHP'li, ister İyi Partili ol, gidip örneğin bizim gibi Kütahya Zafer OSB'de stratejik yatırımı yaparsan bu teşviği alırsın. Bu teşvikler bölgeye ve yatırıma göre standarttır. Yatırımların aldığı bu teşvik sizin ve partili trollerinizin yaydığı algıdaki gibi nakit para ile de ödenmez. Yatırım tamamlanıp, çalışmaya başladıktan sonra yıllar içerisinde sağlanan vergi kolaylığıdır. Zaten bizim aldığımız teşvikinde onaylanması 24 Mart 2023 tarihlidir. Bu ülkede stratejik yatırım yapan herkese devletimizce sağlanan standart kolaylığı kişiye özel gibi anlatmak en hafif tabirle müfteriliktir. Sizi ve sizin gibi haysiyet düşmanlarını Yüce Türk Milleti'nin sarsılmaz vicdanına bırakıyorum.”

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