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Bayern Münih Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Bayern Münih Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

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A grubunda oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan ve son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde hiç mağlup olmayan Bayern Münih, 75 bin seyirci kapasiteli Allianz Arena'da sarı kırmızılı temsilcimizi konuk edecek.

Bayern Münih 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Galatasaray ile Bayern Münih arasında grupta oynanan ilk maçta, sarı kırmızılılar girdiği birkaç net pozisyonu değerlendirememiş ve Alman ekibi son bölümde bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Bayern Münih'te o karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Manuel Neuer, Dayot Upamecano ve Leon Goretzka iyileşti. Bu üç futbolcu da, Bayern'in hafta sonunda Borussıa Dortmund'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giydi. Bununla birlikte Bavyera ekibinde Matthijs De Lıgt ve Raphael Guerreiro'nun sakatlıkları sürüyor.

Bayern Münih - Galatasaray maçı saat 23'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. A grubu'ndaki diğer maçta ise Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.

Maçtan öne çıkan notlar:

Bayern bugüne kadar Galatasaray'ı konuk ettiği tek maça 1972/73 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çıktı ve o karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarına konuk olduğu beş maç toplam 22 gole sahne oldu (Galatasaray 9-13 Rakipler).

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarına rakip olduğu son altı maçın tamamını kazanan Bayern, bu karşılaşmalarda attığı 21 gole karşılık sadece iki gol yedi.

İlk 11'ler

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Musiala, Sane, Coman, Kane

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Zaha, Icardi

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