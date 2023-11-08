İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir eve saldırdı: 19 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 19 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

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Gazze'deki hükümetin basın ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliye Mülteci Kampı'nda El-Yemen es-Said Hastanesi yakınında bir evi bombalaması sonucu 19 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail saldırısı nedeniyle yaşayanların bulunduğu evde birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 34'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.