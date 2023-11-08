Yerli helikopter GÖKBEY, iki testi daha geçti

Türk mühendislerinin tasarladığı ve geliştirdiği GÖKBEY helikopteri, irtifa ve motor testlerini başarıyla tamamladı.

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Türkiye Cumhuriyeti, 2. yüzyılına daha yerli bir savunma sanayisi ile giriyor. Bu kapsamda geliştirilen yerli helikopter GÖKBEY, bulutların üzerinde tek motorla başarıyla test edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere Özgün Helikopter Programı çerçevesinde Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopteri iki testten daha başarıyla geçti.

20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaşan GÖKBEY, çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti.

TUSAŞ'tan açıklama

Konuya ilişkin Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu fadelere yer verildi:

GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı. 20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştı. Çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti.

GÖKBEY'in teknik özellikleri

T625 Gökbey, Türkiye'de TUSAŞ tarafından geliştirilen orta sınıf genel amaçlı bir helikopterdir. 2010 yılında geliştirmeye başlandı ve ilk uçuşunu 2018 yılında yaptı. Gökbey, 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000 fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip. Harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Gökbey, çeşitli görevlerde kullanılabilen çok yönlü bir helikopterdir. Taşıma, VIP, kargo, hava ambulansı, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevleri için kullanılabilir. Gökbey, zorlu iklim ve coğrafyalarda bile güvenilir bir şekilde uçabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Gökbey, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşıdır. Türkiye'nin kendi helikopterini geliştirme ve üretme kabiliyetini göstermiştir. Gökbey'in, Türkiye'nin ihracat potansiyelini de artırması bekleniyor.