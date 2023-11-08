BIST 7.861
DOLAR 28,49
EURO 30,53
ALTIN 1.786,83
HABER /  SPOR

Erteleme maçında Samsunspor, İstanbulspor'u yendi

Erteleme maçında Samsunspor, İstanbulspor'u yendi

Süper Lig'de 4. haftanın erteleme maçında Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü maçta İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Abone ol

Süper Lig'de 4. haftada yoğun yağmur nedeniyle ertelenen maçta Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Hakan Yakın yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve 10. dakikada yarıda kaldığı için bu dakikadan itibaren oynanmaya başlayan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Samsunspor oldu.

Samsunspor geriden gelerek kazandı

İstanbulspor, 41. dakikada Emir Kaan Gültekin ile öne geçti. Samsunspor bu gole 70. dakikada Soner Aydoğdu ile karşılık verdi.

Karadeniz temsilcisi, uzatma dakikalarında penaltı kazandı.

Samsunspor'da topun başına geçen Marius Mouandilmadji, penaltıyı kaçırdı ancak devam eden pozisyonda Youssef Ait Bennasser topu ağlara gönderdi ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

İstanbulspor, 5 puanda kaldı

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, itirazları sonrası 72. dakikada kırmızı kart gördü.

2-1'lik galibiyetin ardından Samsunspor, 8 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.

Samsunspor, ligde hafta sonunda Pendikspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Bayern Münih Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir eve saldırdı: 19 kişi hayatını kaybetti
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir eve saldırdı: 19 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'den AB raporuna tepki: Samimiyetsiz ve çifte standartlı
Türkiye'den AB raporuna tepki: Samimiyetsiz ve çifte standartlı
Gözaltına alınan Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk serbest bırakıldı
Yargıtay'ın Can Atalay hamlesine CHP Genel Başkanı Özel'den sert tepki
Yargıtay'ın Can Atalay hamlesine CHP Genel Başkanı Özel'den sert tepki
Yerli helikopter GÖKBEY, iki testi daha geçti
Yerli helikopter GÖKBEY, iki testi daha geçti
Kemal Kılıçdaroğlu makamını Özgür Özel'e devretti
Kemal Kılıçdaroğlu makamını Özgür Özel'e devretti
Avrupa Birliği Komisyonu 2023 Genişleme Paketi'nde Türkiye raporu
Avrupa Birliği Komisyonu 2023 Genişleme Paketi'nde Türkiye raporu
Ak Parti'ye geçince hedef olan Hatipoğlu: “Siz haysiyet düşmanısınız”
Ak Parti'ye geçince hedef olan Hatipoğlu: “Siz haysiyet düşmanısınız”
İsrail Beyt Lahiya'ya saldırdı: Ölen ve yaralananlar var
İsrail Beyt Lahiya'ya saldırdı: Ölen ve yaralananlar var
BM Genel Sekreteri: İsrail'in yönetiminde hata olduğu açık
BM Genel Sekreteri: İsrail'in yönetiminde hata olduğu açık
Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu