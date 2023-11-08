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Miguel Crespo: Güçlü bir takıma karşı oynayacağız

Miguel Crespo: Güçlü bir takıma karşı oynayacağız

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Ama bizim için en önemli olan şey kendi oyunumuza odaklanmak ve yarınki maçtan galip gelip 3 puan almak. Bunun için buraya geldik" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4’üncü maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets’e konuk olacak Fenerbahçe’de Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın ki maçın zor olacağını ifade eden Crespo, şu şekilde konuştu:

Maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Ama bizim için en önemli olan şey kendi oyunumuza odaklanmak ve yarın ki maçtan galip gelip 3 puan almak. Bunun için buraya geldik.

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