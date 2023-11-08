Bakan Yerlikaya: Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, ''2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987.'' ifadelerini kullandı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987." dedi.

Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı 237 bin 995

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Komisyonda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugüne kadar Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987." ifadelerini kullandı.