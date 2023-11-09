AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'ne dava açan Yargıtay'a tepki! 'Yazık çok yazık…'

YARGITAY'ın Can Atalay hakkında 'hak ihlali var' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında AK Parti'nin hukukçu kurmayları tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı "Yazık, çok yazık' derken, AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, endişe verici" dedi.

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Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası AK Parti'nin hukukçu kurmaylarından tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

Hiç ve asla olmaması gereken bir olay

Sosyal medyadan açıklama yapan Yazıcı, “Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez” dedi.

Eski Adalet Bakanı Gül: Endişe verici

AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından "Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir. Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir." dedi.

"Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır" diyen Abdullah Gül, "Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir.” uyarısı yaptı.