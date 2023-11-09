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Galatasaray golü buldu, VAR iptal etti!

Galatasaray golü buldu, VAR iptal etti!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lucas Torreira'nın golüyle 62. dakikada öne geçti ancak bu gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

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Galatasaray'ın, Bayern Münih deplasmanında attığı bir gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret etti.

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