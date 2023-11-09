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Okan Buruk: Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik

Okan Buruk: Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kaybedilen Bayern Münih maçının ardından "Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek gruptan çıkmış halde konuşabiliyordum şu anda"

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’e 2-1 mağlup oldu.

Bayern Münih’in gollerini 80 ve 86’ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın tek golü 90+3'üncü dakikada Cedric Bakambu'dan geldi. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum"

Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var.

"Hedefimiz gruptan çıkmak"

Hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Buruk, şunları dedi:

İlk maça göre rakibimize daha fazla pozisyon verdik. Makineleşmiş bir takımla oynadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak. Burada 1 puan alsaydık bizim için iyi olabilirdi. Son dakikalarda bir tepki verdik ama maçı çeviremedik.

"Icardi rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı"

Mauro Icardi'nin son durumu hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Icardi'nin adalesi tuttu ve rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino yorulduğu için çıkmak zorunda kaldı. Hakim ile ilgili sürece dikkat ediyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok.

"Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik"

Okan Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek gruptan çıkmış halde konuşabiliyordum şu anda. Ancak oyun olarak iyi noktadayız. Ligde de Avrupa'da iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz kalan iki maçımızı da kazanmak.

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