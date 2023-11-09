BIST 7.861
DOLAR 28,52
EURO 30,62
ALTIN 1.790,72
HABER /  GÜNCEL

Beştepe'den Anayasa Mahkemesi üyelerine dava açan Yargıtay'a destek!

Beştepe'den Anayasa Mahkemesi üyelerine dava açan Yargıtay'a destek!

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararına uymayıp AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yargıtay'ın kararının doğru olduğunu savunan Uçum, AYM'nin "anayasaya aykırı kararlar verdiğini" iddia etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından da olan Mehmet Uçum, Yargıtay ile Anaasa Mahkemesi arasında yaşanan Can Atalay kriziyle ilgili sosyal medya platformu X üzerinden şu paylaşımı yaptı:

– “Anayasa Mahkemesi mahkumiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla Anayasa'yı tanımıyor. Anayasa'nın 14. Maddesini yok sayıyor. Oysa dokunulmazlığa ilişkin 83. madde 14. maddedeki durumları hariç tutar.

AYM anayasaya aykırı kararlar veriyor

– Anayasanın bu amir hükmüne rağmen AYM anayasaya aykırı kararlar vermeye devam ediyor. Anayasanın 14. maddesinin belirsiz olduğunu ileri sürmek AYM'nin görevi değildir. 14. Maddeye belirlilik kazandıran Ceza Kanunları ve Ceza Yargısı Kararlarıdır. AYM Anayasanın açık hükmünün yanı sıra Ceza Kanunlarını ve Yargı Kararlarını da göz ardı ediyor. Ne yazık ki AYM'nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir.

Yargıtay'ın AYM kararına uymaması doğru

– Bu çerçevede Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur. Tepki gösterenlerin Yargıtay kararını okuyup okumadıkları da ayrı bir sorundur.

Milli yargıya saldırılar birikim oluşturdu

– Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bir anlamda kral çıplak demektir. Yönteminin bu olup olmadığı ayrıca tartışılır ama cesareti tartışılmaz. Yargıtay'ın kararı ayrıca turnusoldur, kim Milli Yargıdan yana kim değil belli olur. Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır, kimsenin bundan şüphesi olmasın.”

İlgili Haberler
Türkiye tarihinde bir ilk! Yargıtay'dan Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'ne dava açan Yargıtay'a tepki! 'Yazık çok yazık…'
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye tarihinde bir ilk! Yargıtay'dan Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
Türkiye tarihinde bir ilk! Yargıtay'dan Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'ne dava açan Yargıtay'a tepki! 'Yazık çok yazık…'
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'ne dava açan Yargıtay'a tepki! 'Yazık çok yazık…'
Okan Buruk: Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik
Okan Buruk: Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik
Galatasaray golü buldu, VAR iptal etti!
Galatasaray golü buldu, VAR iptal etti!
Allianz Arena'da Galatasaray şaşkınlığı!
Allianz Arena'da Galatasaray şaşkınlığı!
İsrail'den Gazze açıklaması ve ateşkes kararı!
İsrail'den Gazze açıklaması ve ateşkes kararı!
Bakan Yerlikaya: Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı...
Bakan Yerlikaya: Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı...
Türkiye ekonomisi büyüyor! Moody's'ten açıklama
Türkiye ekonomisi büyüyor! Moody's'ten açıklama
Miguel Crespo: Güçlü bir takıma karşı oynayacağız
Miguel Crespo: Güçlü bir takıma karşı oynayacağız
Kassam Tugayları: İsrail'e ait 136 askeri aracı kullanılmaz hale getirdik
Kassam Tugayları: İsrail'e ait 136 askeri aracı kullanılmaz hale getirdik
İtalya, Gazze için hastane gemisi gönderiyor
İtalya, Gazze için hastane gemisi gönderiyor
Sacha Boey'den itiraf! Arsenal ile temaslarım oldu
Sacha Boey'den itiraf! Arsenal ile temaslarım oldu