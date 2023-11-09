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Hatay'da deprem oldu! Adana başta olmak üzere çevre iller da sallandı! AFAD açıkladı...

Hatay'da deprem oldu! Adana başta olmak üzere çevre iller da sallandı! AFAD açıkladı...

HATAY bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. AFAD, depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadı...

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7 Şubat depreminde büyük yıkım yaşanan Hatay yeni güne yine bir depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı duyuruldu.

Adana başta olmak üzere çevre iller...

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi” denildi.

Tüm ekipler sahayı tarıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay İli Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.

Valilik: Herhangi bir olumsuz durum yok

Hatay Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "İlimizde saat 05.32'de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

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