Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Buğday Tanesi" filmi için Meksika'da özel gösterim organize etti.

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Başkent Meksiko'daki YEE bahçesinde gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliğinde, engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın mücadelesini anlatan Buğday Tanesi filmi Meksikalılarca beğeni gördü.

YEE ve Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliği işbirliğinde yapılan ve Türk Hava Yollarının (THY) da katkı verdiği programa Büyükelçi İlhan Kemal Tuğ, THY Meksika Müdürü Ertan Alpay, Meksika'daki Türk misyonu temsilcileri, filmin kahramanı Milletvekili Serkan Bayram ve çok sayıda Meksikalı sinemasever katıldı.

Film öncesi Meksika YEE Türkçe öğrenen öğrencilerle bir araya gelen Bayram, buradaki gençlerle bir süre sohbet etti.

Meksika YEE Koordinatörü Salih Gültekin, buradaki konuşmasında yoğun ilgi nedeniyle katılımcılara teşekkür etti.

Büyükelçi Tuğ da filmin kahramanı Bayram'a Meksika geleneksel sanatını yansıtan bir tabak hediye etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen programa katılan Sanem Arıkan'a ise Meksika'ya has bir şal hediye edildiği bildirildi.

Programın sonunda sahneye çıkan Bayram, filme gösterilen büyük ilgi nedeniyle Meksikalılara teşekkür ederek, gençlere hiçbir koşulda pes etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sinemaseverlerin kapanışta Bayram ile fotoğraf çekildiği ve hikayeden etkilenen bazı katılımcıların ise gözyaşlarını tutamadığı bilgisi paylaşıldı.

YEE Müdürü Gültekin, filmin izleyenlerde duygusal bir etkiye yol açtığını belirterek, Meksikalıların Bayram'a büyük sevgi gösterisinde bulunduğunu söyledi.

Programda izleyicilere patlamış mısır, çay, kahve ve Türk tatlılarından oluşan çeşitli ikramlar yapıldı.