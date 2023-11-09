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Hatay'da depremden 275 gün sonra enkaz altından ceset çıktı

Hatay'da depremden 275 gün sonra enkaz altından ceset çıktı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'dan yürek yakan bir haber geldi. Asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı.

Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

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