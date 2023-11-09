Nihal Olçok, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti! Nihal Olçok kimdir?

Gelecek Partisi'nde istifa... Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucularından Nihal Olçok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Nihal Olçok, sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu. 15 Temmuz'da eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Olçok, paylaşımında "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin" ifadelerine yer verdi.

Nihal Olçok kimdir?

1978 yılında Üsküp, Makedonya doğumlu olan ve 4 yaşında Türkiye'ye gelen Nihal Olçok İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun. Nihal Olçok, 1998'de Erol Olçok ile evlendi ve çiftin bu evlilikten (şehit) 3 çocukları oldu. Nihal Olçok, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına 'Şehitoğlu şehit: 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesi' adlı kitabı yazdı.