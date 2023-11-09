Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant açıldı vatandaşlar bilgilendirildi

Türkiye tarihinde bir ilk! Yargıtay'dan Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu

Nihal Olçok, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti! Nihal Olçok kimdir?

Hatay'da deprem oldu! Adana başta olmak üzere çevre iller da sallandı! AFAD açıkladı...