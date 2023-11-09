Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant açıldı vatandaşlar bilgilendirildi

Organ Bağışı Haftası dolayısı ile Bayburt Devlet Hastanesinde 'Organ Bağışı Koşulsuz Sevgidir' ve 'Kalbinize Bir Sorun, Hayat Vermek İster Mi?' sloganıyla stant açıldı. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.Abone ol
Sağlık personelleri ziyaretçilere organ naklinin önemini anlatarak, hangi durumlarda organ nakli yapılabileceği ve hangi organların bağışlanabileceği konuları hakkında bilgiler verdiler.
Hastane çalışanlarına yönelik Yoğun Bakım Uzman Hekimi Hakkı Mustafa Gülderen tarafından organ bağışına yönelik farkındalık eğitimi verilirken, hastanede anonslar yapılarak vatandaşlar Organ Bağışı Birimine yönlendirildi. Bununla birlikte, hastane girişi önüne 'Kalbinize Bir Sorun, Hayat Vermek İster Mi?' yazılı afiş asılarak, Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekildi.