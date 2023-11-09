BIST 7.861
DOLAR 28,51
EURO 30,60
ALTIN 1.787,43
HABER /  SAĞLIK

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant açıldı vatandaşlar bilgilendirildi

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant açıldı vatandaşlar bilgilendirildi

Organ Bağışı Haftası dolayısı ile Bayburt Devlet Hastanesinde 'Organ Bağışı Koşulsuz Sevgidir' ve 'Kalbinize Bir Sorun, Hayat Vermek İster Mi?' sloganıyla stant açıldı. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.

Abone ol

Sağlık personelleri ziyaretçilere organ naklinin önemini anlatarak, hangi durumlarda organ nakli yapılabileceği ve hangi organların bağışlanabileceği konuları hakkında bilgiler verdiler.

Hastane çalışanlarına yönelik Yoğun Bakım Uzman Hekimi Hakkı Mustafa Gülderen tarafından organ bağışına yönelik farkındalık eğitimi verilirken, hastanede anonslar yapılarak vatandaşlar Organ Bağışı Birimine yönlendirildi. Bununla birlikte, hastane girişi önüne 'Kalbinize Bir Sorun, Hayat Vermek İster Mi?' yazılı afiş asılarak, Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kopenhag Manchester United'ı devirdi grup karıştı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Kopenhag Manchester United'ı devirdi grup karıştı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettiş yardımcısı alacak!
Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettiş yardımcısı alacak!
Ali Yerlikaya açıkladı! Konum bilgisi isteyip uyuşturucu dağıtan çete çökertildi! 210 kişi gözaltında
Ali Yerlikaya açıkladı! Konum bilgisi isteyip uyuşturucu dağıtan çete çökertildi! 210 kişi gözaltında
Türkiye tarihinde bir ilk! Yargıtay'dan Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
Türkiye tarihinde bir ilk! Yargıtay'dan Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
Hatay'da depremden 275 gün sonra enkaz altından ceset çıktı
Hatay'da depremden 275 gün sonra enkaz altından ceset çıktı
Süte 2.5 lira zam geldi! Markette sütün litresi kaç lira oldu?
Süte 2.5 lira zam geldi! Markette sütün litresi kaç lira oldu?
Nihal Olçok, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti! Nihal Olçok kimdir?
Nihal Olçok, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti! Nihal Olçok kimdir?
 Adalet Bakanı Tunç’tan CHP lideri Özgür Özel’e tepki! Yargıtay Meclis'e darbe mi yapıyor?
 Adalet Bakanı Tunç’tan CHP lideri Özgür Özel’e tepki! Yargıtay Meclis'e darbe mi yapıyor?
Genç kız 112'ye ihbar yapıp kendisini saatlerce arattırdı! Gerçek bambaşka çıktı...
Genç kız 112'ye ihbar yapıp kendisini saatlerce arattırdı! Gerçek bambaşka çıktı...
Hatay'da deprem oldu! Adana başta olmak üzere çevre iller da sallandı! AFAD açıkladı...
Hatay'da deprem oldu! Adana başta olmak üzere çevre iller da sallandı! AFAD açıkladı...
MHP'den Yargıtay'a destek Anayasa Mahkemesi'ne eleştiri! AYM yargısal aktivizmde bulunamaz
MHP'den Yargıtay'a destek Anayasa Mahkemesi'ne eleştiri! AYM yargısal aktivizmde bulunamaz
Beştepe'den Anayasa Mahkemesi üyelerine dava açan Yargıtay'a destek!
Beştepe'den Anayasa Mahkemesi üyelerine dava açan Yargıtay'a destek!