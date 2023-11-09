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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince yapışan teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli araç trafik kontrol noktasında durduruldu. A.Ş. (29) ve F.O. (21) isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 980 adet sentetik ecza hapı, 10 gram kannabinoid, 1 gram kokain ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.Ş., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

F.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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