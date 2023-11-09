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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 4 takım son 16'yı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 4 takım son 16'yı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi. Bayern Münih, Real Madrid, Real Sociedad ve Inter, üst tura kalmayı garantiledi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyon Ligi'nin dördüncü haftası; A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı.

Öne çıkan karşılaşmalarda, Real Madrid, konuk ettiği Braga'yı 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Braga'da Alvaro Djalo, kazanılan penaltı vuruşundan 6. dakikada faydalanamadı.

İspanyol ekibinde milli futbolcu Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde, konuk ettiği Benfica'yı 3-1'le geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Napoli ( İtalya)-Union Berlin ( Almanya): 1-1

Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1

Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1

Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3

Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0

PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0

Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0

Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya): 0-1

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