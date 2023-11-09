Sitede dehşet! Yönetici ve market işletmecisi arasında başlayan kavga feci bitti
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde site yöneticisi, tartıştığı aynı sitedeki market işletmecisi tarafından bıçakla yaralandı.Abone ol
Kayacık Mahallesi'ndeki bir sitede market işleten M.C.S.(24) ile sitenin yöneticisi H.S. (58) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda site yöneticisi bıçakla yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürülen, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtili.
Polise teslim olan market işletmecisi M.C.S'nin işlemleri devam ediyor.