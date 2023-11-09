Ahmet Çakar'dan Bayern Münih maçının hakemine destek

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından karşılaşmanın hakemi Antonio Nobre için Ahmet Çakar, "çok iyi maç yönetti" yorumunda bulundu.

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A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetti. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Martins ve Paulo Bras yaptı. Karşılaşmayı Bayern Münih, 2-1 kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 80 ve 86'ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 90+3'üncü dakikada Cedric Bakambu'dan geldi. Bu sonucun ardından Bayern Münih, 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Galatasaray ise 2'nci mağlubiyetini alarak 4 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

Karşılaşmada birçok tartışmalı karar veren maçın hakemi Antonio Nobre'ye Galatasaray taraftarından büyük tepki vardı. Maçın ardından yorumlarda bulunan Ahmet Çakar'ın sözleri sarı-kırmızılıları kızdırdı.

Verdiği tartışmaları kararlara rağmen Ahmet Çakar'dan tam not alan Nobre'ye tepkiler bu sözlerin ardından daha da arttı. Çakar, "Maçın hakemini kutluyorum. Çok iyi maç yönetti." ifadelerini kullandı.