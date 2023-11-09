AÜB Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üst Kurul Toplantısı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi Rektörü ve AÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal destekler hakkında bilgi verdi. ERÜ Rektörü ve AÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında AÜB'nin dönem faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantı, AÜB’nin gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.