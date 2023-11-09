Jandarma hemzemin geçitlerde denetim yaptı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri hemzemin geçitlerde denetim gerçekleştirdi.

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sürücüler tarafından hemzemin geçitlerde yapılacak trafik kural ihlallerini ve meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla demiryolu ağı üzerinde bulunan hemzemin geçitlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Araç sürücülerinin hemzemin geçide yaklaşırken hızını düşürmeleri, kurallara uymaları, gerektiğinde durmaları ve bariyerler indiğinde ise trenin geçişini beklemek zorunda olduğu konularında uyarılarda bulunan ekipler, kural ihlali yapan sürücülere de cezai işlemi uyguladı.

Jandarma trafik ekipleri, TCDD tarafından kurulan hemzemin geçitleri gösteren kameraları incelenerek kural ihlali yapan araçlar tespit etti, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.