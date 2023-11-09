İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı! Meteoroloji'den uyarı geldi sürpriz kar yağışı açıklaması
İstanbul'da sağanak yağış sabahın erken saatlerinden bu yana etkili oluyor. Yağışın akşama kadar aralıklarla sürmesi beklenirken Meteoroloji'den yeni tahminler geldi. Hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalıyor.İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre hava sıcaklığının Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı edeceği tahmin ediliyor.
Günlük hava durumu tahmininde şöyle denildi:
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-Dikkat! Önümüzdeki bir hafta içerisinde, beklediğimiz yağışlar arasında, hacıyatmaz gibi nereyi vuracağı belli olmayan bir kara delik var. Bir güncelleme Antalya, diğeri Adana demektedir. Bu aralar gözünüz kulağınız meteoroloji'de olmalı.