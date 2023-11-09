Pervari balı hasadı başladı

Siirt’in Pervari ilçesinde arılara müdahale edilmeden üretilen bal, birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Türkiye'nin en önemli ballarından olan Pervari balı, tadı ve aromasıyla da dikkat çekiyor.

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Siirt’te çeşitli çiçek florasına ev sahipliği yapan Pervari ilçesinde bal hasadını gerçekleştiren üreticiler, rekoltenin geçtiğimiz yıla oranla daha yüksek olduğunu belirtti.

Kovan başı 25 kilo bal üretiliyor

Hasadın başlamasıyla satışların arttığını belirten Cemal Tomris, "2600 rakımlı Pervari yaylalarında zengin bir floradan üretim yapılmaktadır. Geçen yıla oranla yağışların güzel geçmesi rekolteye iyi bir etki sağladı. Kovan başı 25 kilo bal ürettik. Coğrafi işaret belgesi almış olan bir üründür. Balın sağlığa şifası lokman hekim döneminden bugüne kadar bilinmektedir" dedi.

Osmanlı mutfağında hiç eksik olmazdı

Bu balın Osmanlı dönemlerinde, mutfaklardan hiç eksik olmadığını belirten Cemal Tomris, "Osmanlı saray balı olarak adlandırılmaktadır. Özellikle Sultan Abdülhamit döneminde bu bal sürekli Pervari’den temin edilmekteydi. Karakovan kendine has özgü bir kovanda üretilen, arıya kesinlikle müdahalenin olmadığı ve arının doğa ile baş başa ürettiği muazzam bir lezzettir.

Süzme balı baş aşağı ettiğiniz takdirde bal dökülmüyorsa, akışkan değilse ve yoğunluğu varsa bal orijinaldir. Petek balının ise çekim şekli ve ağızda hemen erimesi orijinalliği gösterir. Balın geçen yılki fiyatı 650 TL idi. Bu yıl ise 850 TL'den satışa sunulmaktadır. Ayrıca sağlık için de birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle de mide ülseri, astım, bronşit, koah ve kanser gibi hastalıklarda sıkça tüketilebilecek bir üründür" diye konuştu.