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4 dilde arama yapabilen dijital kütüphane tanıtıldı

4 dilde arama yapabilen dijital kütüphane tanıtıldı

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından “Hiperkitap, Wikilala, kelime.com, e-Osmanlıca Veri Tabanları Eğitimi” başlıklı etkinlik düzenlendi.

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Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime; Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Wikilala firmasından Doç. Dr. Harun Tuncer, Sadi Özgür, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Program da; Wikilala veri tabanı matbaanın icadından sonra basılmış Türkçe, Osmanlıca, Arapça ve Farsça metinler içerisinden Latin/Arap harfleri ile arama yapılmasını sağlayan dijital kütüphane, kelime.com, e-osmanlıca ve Hiperkitap hakkında bilgiler verildi.

Eğitim programında sunum yapan firma yetkilisi Sadi Özgür; Wikilala veritabanı, akademik araştırma yapmak isteyen akademik personel ve öğrencilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyleyerek, akademik hayata katkı sağlamanın yanında eğlenirken öğrenmeyi de hedeflediğini sözlerine ekledi.
Doç. Dr. Harun Tuncer ise yaptığı sunumda; Türkçe ve Osmanlıca yazılan gazete, dergi, kitap, belge ve materyallere kolaylıkla ulaşılabileceğini ve geçmişten günümüze kadar olan dergi, gazete içeriklerine de erişimi sağlama imkanı verdiğini belirtti.

Tarih, edebiyat ve siyasal bilimler alanlarında daha fazla kullanıldığını dile getiren Tuncer, bu teknolojik yenilikle Osmanlıca kelimeleri, noktalamaları veya eksik harfli kelimelerin kolaylıkla bulunabileceğini ifade etti. Tuncer, “Hiperkitap ise; Türkiye matbaalarında basımı sağlanan kitap, gazete ve dergilerin okunabildiği bir platformdur” dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Prof. Dr. Metin Akkuş, yaptıkları başarılı sunum ve çalışmaları için konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.

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