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Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler! 'Hocam' dedikçe vurmuştu

Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler! 'Hocam' dedikçe vurmuştu

İstanbul'daki bir okulda kaydedilen görüntüler olay yarattı. Bir öğrencinin öğretmeni tarafından derste darp edildiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyen öğrenci yakınlarının okula gelerek, dayakçı öğretmeni hastanelik ettiği öğrenildi. Öte yandan öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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İstanbul'daki bir okulda öğretmenin öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri gündem yaratmıştı. Beylikdüzü'nde kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından kitapla dövülmüştü. Öğrenci, dayak esnasında "hocam" diye bağırırken, öğretmenin ise "Hocam dedikçe vuracağım" demesi dikkat çekmişti.

Öğrencinin yakınları da öğretmeni dövdü

Halk Tv'de yer alan habere göre; görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine öğrenci Y.E.’nin yakınları okula giderek öğretmen Mehmet E.B.’yi dövdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken, Mehmet E.B. hastaneye götürüldü.

Öte yandan, öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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