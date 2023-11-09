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Trabzonspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

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Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.

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