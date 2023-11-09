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Ümraniye'de virajı alamayan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümraniye'de virajı alamayan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı

Ümraniye'de, kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak, duvara çarptı.

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Edinilen bilgiye göre, "136-B" numaralı "Türk Alman Üniversitesi-Kavacık/Hekimbaşı" seferini yapan özel halk otobüsü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı.

Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki duvara çarpıp, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İETT şoförü, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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