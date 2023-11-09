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Melisa Sözen imaj değiştirdi adeta bambaşka biri oldu görenler tanıyamıyor

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Melisa Sözen imaj değiştirdi adeta bambaşka biri oldu görenler tanıyamıyor

Uzun zamandır ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Melisa Sözen, imaj değişikliğiyle şaşırttı.

Melisa Sözen imaj değiştirdi adeta bambaşka biri oldu görenler tanıyamıyor

Birçok reyting rekorlu dizilerde rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Sözen, son olarak Netflix projesinde yer almıştı.

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Melisa Sözen imaj değiştirdi adeta bambaşka biri oldu görenler tanıyamıyor

Harun Tekin ile birlikte olan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat çeken Melisa Sözen, imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

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Melisa Sözen imaj değiştirdi adeta bambaşka biri oldu görenler tanıyamıyor

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen, saçlarını kısacık kestirdi.

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Melisa Sözen imaj değiştirdi adeta bambaşka biri oldu görenler tanıyamıyor

Takipçileri ikiye bölündü

Sosyal medyadan son halinin karelerini yayınlayan Melisa Sözen'in yeni imajını görenler ikiye bölündü. Güzel oyuncunun yeni imajını beğenen kadar beğenmeyen de oldu.

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