Anket yapıldı! AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı kim olsun? Melih Gökçek sürprizi...
Yerel seçimler yaklaşırken AK harti'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim olacak? ASAL Araştırma Ankara'da 2 bin, İstanbul'da ise 2 bin 500 kişi ile anket yaptı. İşte aday olarak görülmek istenen isimler...
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için partiler aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kim olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. ASAL Araştırma, İstanbul ve Ankara’da seçim anketi yapıp "AK Parti'nin adayı kim olsun?" diye sordu. İşte çıkan sonuçlar...
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Asal Araştırma, son anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette Ankara ve İstanbul seçmenine “Bu pazar yerel seçim olsa Cumhur İttifakı’nın adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu. İşte o anketlerin sonuçları:
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AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı? (Açık uçlu soru)
ASAL Araştırma'nın Ankara'da 1-8 Kasım tarihleri arasında 2 bin kişi ile yaptığı ankette, aday ismi verilmeden "AK Parti'nin adayı kim olmalı?" diye soruldu. Ankete katılanlar AK Parti adayı olmasını istedikleri isimleri sıraladı.
Ankara'da Turgut Altınok açık ara önde
ASAL anketinde AK Parti'nin Ankara adayı olarak ilk sırada Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çıktı. Turgut Altınok ismini verenler yüzde 22.5 çıkarken, en yakın rakibi yüzde 12 ile Melih Gökçek oldu.
Süleyman Soylu diyenler yüzde 9.6, Hakan Han Özcan diyenler yüzde 8.2, Veysel Tiryaki diyenler yüzde 5.6, Murat Ercan diyenler yüzde 5.1, Murat Kurum diyenler yüzde 5.1, Serhat Oğuz diyenler yüzde 4.5, Fatih Şahin diyenler yüzde 4.0, Murat Köse diyenler yüzde 3.6, Enver Demirel diyenler yüzde 2.5, Asım Balcı diyenler yüzde 2.5, Mustafa Tuna diyenler de yüzde 2.4 çıktı. Yüzde 3,5 'diğer' derken, yüzde 8.9 ise fikrim yok ya da cevap yok dedi.