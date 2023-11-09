Anket yapıldı! AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı kim olsun? Melih Gökçek sürprizi...

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için partiler aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kim olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. ASAL Araştırma, İstanbul ve Ankara’da seçim anketi yapıp "AK Parti'nin adayı kim olsun?" diye sordu. İşte çıkan sonuçlar...

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Asal Araştırma, son anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette Ankara ve İstanbul seçmenine “Bu pazar yerel seçim olsa Cumhur İttifakı’nın adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu. İşte o anketlerin sonuçları:



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AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı? (Açık uçlu soru)