Altın fiyatları düşüyor! 9 Kasım gram altın 1800 liranın altına geriledi alınmalı mı satılmalı mı?

Altında dikkat çeken düşüş söz konusu...Yatırımcı düşüşün devamı gelir mi diye merak ediyor. 9 Kasım 2023 gram altın ne kadar oldu? İşte en çok kazandıran altın piyasasında son durum...

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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.784 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1.788 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.940 liradan, Cumhuriyet altını 12.020 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.950 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcı temkinli

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

"Fiyatlardaki gerileme kalıcı olmaz"

Finans analisti İslam Memiş fiyatlardaki gerilemenin kalıcı olmayacağını söyledi ve şunları kaydetti:

"Bu gerileme yarın da devam edebilir. Gram altın yatırımcısı 1820-1810 seviyelerine dikkat etmeli. Orta Doğu'da yaşanan gerilim devam ederken gelen haber akışları yükselişleri destekleyebilir. Ons taraf ve gram tarafından gerileme devam etmeyecek. Gerileme kalıcı olmaz riskler artmaya devam ediyor. Alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim."

Ekim ayında en çok altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,36, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,89 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.