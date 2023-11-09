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Almanya'dan İsrail'in katliamına destek! Silah satışı 10 kat arttı

Almanya'dan İsrail'in katliamına destek! Silah satışı 10 kat arttı

İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamı devam ederken, Almanya'dan İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatı onayları, geçen seneye kıyasla 10 kat artış göstererek 303 milyon euro oldu.

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İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamı devam ederken, Almanya'dan İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatı onayları, geçen seneye kıyasla 10 kat artış göstererek 303 milyon euro oldu.

İsrail'in Gazze'ye ağır bombardımanları 1 aydır durmaksızın sürerken, siviller saldırılarda hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bölgede yaşanan insanlık suçuna bazı Batı ülkelerinin desteği dikkat çekerken, Almanya tarafından İsrail'e yönelik silah ve askeri teçhizat ihracatına verilen onaylarda bu yıl içinde rekor artış meydana geldi.

Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre; 2022 yılında 32 milyon euroluk ihracat onayı verilirken, bu yıl halihazırda ihracat hacmi 303 milyon euroya ulaştı. Böylece 2 Kasım itibarıyla İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatının hacmi neredeyse 10 katına çıktı.

Saldırı sonrası 185 başvurunun işleme alındı

DW Türkçe'nin haberine göre; bakanlığın açıklamasında, "Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası mevcut durum nedeniyle İsrail'e silah ve askeri teçhizata yönelik başvurular, Federal Hükümet tarafından öncelikli olarak gündeme alınıp karar bağlanılmaktadır" denildi. Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırı sonrası 185 başvurunun işleme alındığı belirtildi.

2 Kasım itibarıyla bu yıl içinde işleme alınan toplam 218 başvuruya onay verildiği kaydedildi. Savaş silahları için verilen ihracat onayı hacminin yaklaşık 19 milyon euro olduğu, askeri radar ve iletişim teknolojileri ile tabanca ve diğer patlayıcı maddeleri içeren diğer askeri savunma ürünleri onayının ise toplam değerinin 248 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

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