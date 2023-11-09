BIST 7.785
DOLAR 28,52
EURO 30,59
ALTIN 1.786,25
HABER /  DÜNYA

Afganistan-Pakistan sınırında Afgan göçmenlerin yoğunluğu sürüyor

Afganistan-Pakistan sınırında Afgan göçmenlerin yoğunluğu sürüyor

Pakistan yönetiminin düzensiz Afgan göçmenleri geri gönderme kararının ardından Pakistan-Afganistan sınır kapılarındaki yoğunluk sürüyor.

Abone ol

İki ülke arasında, Nangerhar vilayetindeki Torkham Sınır Kapısı ile Kandahar vilayetindeki Spin Boldak Sınır Kapısı'nda görevlendirilen ekipler, bir aydan fazla süredir artarak devam eden Afgan yoğunluğunu karşılıyor.

Bir zamanlar işsizlik ve savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Afganlar, yeniden ülkelerine dönüp düzen kurma arayışında.

AA muhabiri, Torkham Sınır Kapısı'nda, yerel yetkililer ve Afgan göçmenlerle konuştu.

Kimlik tespiti ve kayıt işlemleri yapılıyor

Torkham Sınır Kapısı Göç ve Geri Dönüşler Müdürü Ataqullah Fatih, Pakistan'ın kararını açıklamasının ardından buradan Afganistan'a giriş yapan Afgan sayısının değiştiğini, günde ortalama 1000 ila 4 bin Afgan'ın geldiğini kaydetti.

Fatih, gelen Afgan göçmenlerin kapsamlı kimlik tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için Afganistan geçici hükümetinin Savunma Bakanlığına bağlı kamyonlarla 4-5 kilometre uzaklıkta kurulan Ömeri Kampı'na taşındıklarını, buradaki işlemlerinin ardından memleketlerine doğru yola çıktıklarını kaydetti.

Her bir aileye 10 bin afgani (yaklaşık 140 dolar) yardımda bulunduklarını ve kampta geçirdikleri süre boyunca göçmenlerin sağlık taramasından, gıda ve barınmaya kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Fatih, yardımların, Taliban yönetimiyle yerel ve yabancı yardım kuruluşlarının işbirliğiyle sağlandığını kaydetti.

"Pakistan polisi sınır dışı etti"

Matiullah adlı Afgan göçmen, 9 yıldır Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşadığını ancak Pakistan polisi tarafından sınır dışı edildiğini kaydetti.

İşsizlik ve çatışma ortamı nedeniyle Pakistan'a göç ettiklerini kaydeden Matiullah, yeniden memleketleri Bağlan'a döneceklerini ancak hiçbir şeylerinin olmadığını söyledi.

Pakistan'dayken günlük işlerde çalışıp geçimini sağladığını kaydeden Matiullah, şu an ne yapacaklarına dair hiçbir planlarının olmadığını kaydetti.

Yetkililerden yardım talep eden Matiullah, "İşsizim. Sermayem de yok, param da yok. Ne iş olsa yaparım. Evimiz yok. Hükümet bize ne derse onu yapacağız." dedi.

Afgan şoför Muhammed Veli, Pakistan'ın kararı sonrası Afganlara yardım etmek istediğini ve bu nedenle düşük ücretlerle Afganları Pakistan'dan ülkelerine taşıdığını kaydetti.

Şu an tırında 9 aileyi eşyalarıyla taşıdığını kaydeden Veli, kayıt işlemlerinin ardından onları memleketlerine götüreceğini söyledi.

Veli, "Pakistan'da göçmenlerin durumu çok kötü. 400 dolara taşımayı kabul ettim. Bu para benzin parasını dahi karşılamıyor." dedi.

Pakistan'ın verdiği süre sona ermişti

Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında ülkede kayıt dışı yaşayan düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti.

Kararın ardından Pakistan-Afganistan arasında sınır kapılarında Afgan yoğunluğu oluşmuş, Taliban yönetimi düzensiz göçmenlere ek süre tanınmasını talep etmişti.

İslamabad yönetimi 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenleri tespit ederek sınır dışı etmeye başlamıştı.

Pakistan'da çoğu Afgan olmak üzere 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.

Geri dönüşler hakkında AA muhabirine konuşan Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın kararının ardından ülkelerine dönen Afgan sayısının 300 bini aştığını kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de geri dönenlerin yüzde 60'ını çocukların oluşturduğunu duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı
İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı
Taksim’de AVM’de saç saça kavga, “Senin beynini patlatırım”
Taksim’de AVM’de saç saça kavga, “Senin beynini patlatırım”
Bağ evinde kumar oynuyorlardı! Suçüstü yakalandılar
Bağ evinde kumar oynuyorlardı! Suçüstü yakalandılar
İYİ Parti'de kaos! Meral Akşener'in hesapları gizlice inceletilmiş! Ümit Dikbayır'a 'rant' suçlaması
İYİ Parti'de kaos! Meral Akşener'in hesapları gizlice inceletilmiş! Ümit Dikbayır'a 'rant' suçlaması
MKE Ankaragücü, yarın Antalyaspor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, yarın Antalyaspor'u konuk edecek
Altın fiyatları düşüyor! 9 Kasım gram altın 1800 liranın altına geriledi alınmalı mı satılmalı mı?
Altın fiyatları düşüyor! 9 Kasım gram altın 1800 liranın altına geriledi alınmalı mı satılmalı mı?
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum'
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum'
TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi
Fahrettin Koca, "İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm" diyerek duyurdu! Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek
Fahrettin Koca, "İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm" diyerek duyurdu! Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek
Beyoğlu'nda silahlı çatışma, ağaçların arkasından çatıştılar
Beyoğlu'nda silahlı çatışma, ağaçların arkasından çatıştılar
6. Yerel Medya Buluşması Rize’de yapılacak
6. Yerel Medya Buluşması Rize’de yapılacak
ABD Kongre Üyesi Bush'tan, Filistinli üye Tlaib'in susturulmaya çalışılmasına tepki
ABD Kongre Üyesi Bush'tan, Filistinli üye Tlaib'in susturulmaya çalışılmasına tepki