Afganistan-Pakistan sınırında Afgan göçmenlerin yoğunluğu sürüyor

Pakistan yönetiminin düzensiz Afgan göçmenleri geri gönderme kararının ardından Pakistan-Afganistan sınır kapılarındaki yoğunluk sürüyor.

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İki ülke arasında, Nangerhar vilayetindeki Torkham Sınır Kapısı ile Kandahar vilayetindeki Spin Boldak Sınır Kapısı'nda görevlendirilen ekipler, bir aydan fazla süredir artarak devam eden Afgan yoğunluğunu karşılıyor.

Bir zamanlar işsizlik ve savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Afganlar, yeniden ülkelerine dönüp düzen kurma arayışında.

AA muhabiri, Torkham Sınır Kapısı'nda, yerel yetkililer ve Afgan göçmenlerle konuştu.

Kimlik tespiti ve kayıt işlemleri yapılıyor

Torkham Sınır Kapısı Göç ve Geri Dönüşler Müdürü Ataqullah Fatih, Pakistan'ın kararını açıklamasının ardından buradan Afganistan'a giriş yapan Afgan sayısının değiştiğini, günde ortalama 1000 ila 4 bin Afgan'ın geldiğini kaydetti.

Fatih, gelen Afgan göçmenlerin kapsamlı kimlik tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için Afganistan geçici hükümetinin Savunma Bakanlığına bağlı kamyonlarla 4-5 kilometre uzaklıkta kurulan Ömeri Kampı'na taşındıklarını, buradaki işlemlerinin ardından memleketlerine doğru yola çıktıklarını kaydetti.

Her bir aileye 10 bin afgani (yaklaşık 140 dolar) yardımda bulunduklarını ve kampta geçirdikleri süre boyunca göçmenlerin sağlık taramasından, gıda ve barınmaya kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Fatih, yardımların, Taliban yönetimiyle yerel ve yabancı yardım kuruluşlarının işbirliğiyle sağlandığını kaydetti.

"Pakistan polisi sınır dışı etti"

Matiullah adlı Afgan göçmen, 9 yıldır Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşadığını ancak Pakistan polisi tarafından sınır dışı edildiğini kaydetti.

İşsizlik ve çatışma ortamı nedeniyle Pakistan'a göç ettiklerini kaydeden Matiullah, yeniden memleketleri Bağlan'a döneceklerini ancak hiçbir şeylerinin olmadığını söyledi.

Pakistan'dayken günlük işlerde çalışıp geçimini sağladığını kaydeden Matiullah, şu an ne yapacaklarına dair hiçbir planlarının olmadığını kaydetti.

Yetkililerden yardım talep eden Matiullah, "İşsizim. Sermayem de yok, param da yok. Ne iş olsa yaparım. Evimiz yok. Hükümet bize ne derse onu yapacağız." dedi.

Afgan şoför Muhammed Veli, Pakistan'ın kararı sonrası Afganlara yardım etmek istediğini ve bu nedenle düşük ücretlerle Afganları Pakistan'dan ülkelerine taşıdığını kaydetti.

Şu an tırında 9 aileyi eşyalarıyla taşıdığını kaydeden Veli, kayıt işlemlerinin ardından onları memleketlerine götüreceğini söyledi.

Veli, "Pakistan'da göçmenlerin durumu çok kötü. 400 dolara taşımayı kabul ettim. Bu para benzin parasını dahi karşılamıyor." dedi.

Pakistan'ın verdiği süre sona ermişti

Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında ülkede kayıt dışı yaşayan düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti.

Kararın ardından Pakistan-Afganistan arasında sınır kapılarında Afgan yoğunluğu oluşmuş, Taliban yönetimi düzensiz göçmenlere ek süre tanınmasını talep etmişti.

İslamabad yönetimi 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenleri tespit ederek sınır dışı etmeye başlamıştı.

Pakistan'da çoğu Afgan olmak üzere 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.

Geri dönüşler hakkında AA muhabirine konuşan Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın kararının ardından ülkelerine dönen Afgan sayısının 300 bini aştığını kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de geri dönenlerin yüzde 60'ını çocukların oluşturduğunu duyurmuştu.