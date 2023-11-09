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İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı

İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 1 askerinin daha öldürüldüğünü ve biri subay 4 askerinin ağır yaralandığını açıkladı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara çatışmalarında başçavuş rütbesinde bir asker öldü.

Gazze'deki çatışmalarda aralarında subay rütbesinde bir yedek askerin de yer aldığı 4 askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısı 35'e yükseldi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mahallesi'nin batısında çatışmaların ardından ilerleme kaydettiğini iddia etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana 165 Filistinli, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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