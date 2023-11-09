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100.yaşına giren yaşlı kadına, torunları sürpriz doğum günü yaptılar

100.yaşına giren yaşlı kadına, torunları sürpriz doğum günü yaptılar

Geçtiğimiz günlerde 100.yaşına giren Ayşe Karaca’ya torunları sürpriz doğum günü düzenledi. Cumhuriyetle yaşıt olan yaşlı kadın, “Bizim nesil doğum günü bilmez ama bu sürpriz beni çok mutlu etti” dedi.

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Nüfus kaydına göre Cumhuriyetle yaşıt olan Ayşe Erkaraca, torunlarının yaptığı sürpriz doğum gününde yüzüncü yaşını kutladı. Eve gelen torunlarının yaptığı sürprizle çok mutlu olduğunu ifade eden 5 çocuk ve 15 torun sahibi olan yaşlı kadın, “Bizim nesil doğum günü falan bilmez. Torunlarımın ve çocuklarımın yaptığı bu güzel sürpriz beni çok mutlu etti.

Çocuklarımın ve torunlarımın hepsini olmasa da bir kısmını bir arada görmek çok güzel bir duygu. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Ayrıca Erkaraca, Buldan’ın Yunan askerleri tarafından işgal altında olduğu zamanlarda kundakta bebek olduğunu söylerken o dönemin şartlarından kaynaklı nüfusa 1923 yılında kaydolduğunu belirtti.

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