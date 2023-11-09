Galatasaray yenildi Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi. Yarışta rekabet ettiğimiz İskoçya ve Belçika'nın temsilcileri de sahadan puansız ayrıldı.a

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Bu hafta oynanacak olan Ludogorets-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Bodo Glimt maçlarının ardından, UEFA Ülke Puanı Sıralaması tekrar güncellenecek.

Türkiye'nin Ülke Puanı Sıralaması'nı yakından ilgilendiren Atletico - Celtic ve Porto - Antwerp maçlarına gözler çevrilmişti. Belçika ekibi Antwerp sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve puan alamadı. Türkiye'nin gerisindeki İskoçya'nın temsilcisi Celtic, Atletico Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Böylece rakiplerimiz hanesine artı puan yazdıramadı.

Türkiye ilk 10'da bitirirse 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek. Öte yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için ekstra 4 kontenjan verilecek. u dört kontenjanın ikisi 2023-24 sezonunda en çok puan toplayan iki ülkeye verilecek ve bu ülkeler Devler Ligi'ne fazladan bir takım daha gönderecekler.

1- İngiltere: 93 bin 928

2- İspanya: 80 bin 364

3- İtalya: 76 bin 855

4- Almanya: 74 bin 624

5- Hollanda: 57 bin 500

6- Fransa: 56 bin 331

7- Portekiz: 50 bin 149

8- Belçika: 41 bin 800

9- TÜRKİYE: 35 bin 350

10- İskoçya: 32 bin 850

11- Avusturya: 30 bin 800