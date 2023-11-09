BIST 7.770
DOLAR 28,53
EURO 30,59
ALTIN 1.784,82
HABER /  SPOR

Galatasaray yenildi Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Galatasaray yenildi Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi. Yarışta rekabet ettiğimiz İskoçya ve Belçika'nın temsilcileri de sahadan puansız ayrıldı.a

Abone ol

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Bu hafta oynanacak olan Ludogorets-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Bodo Glimt maçlarının ardından, UEFA Ülke Puanı Sıralaması tekrar güncellenecek.

Türkiye'nin Ülke Puanı Sıralaması'nı yakından ilgilendiren Atletico - Celtic ve Porto - Antwerp maçlarına gözler çevrilmişti. Belçika ekibi Antwerp sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve puan alamadı. Türkiye'nin gerisindeki İskoçya'nın temsilcisi Celtic, Atletico Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Böylece rakiplerimiz hanesine artı puan yazdıramadı.

Türkiye ilk 10'da bitirirse 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek. Öte yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için ekstra 4 kontenjan verilecek. u dört kontenjanın ikisi 2023-24 sezonunda en çok puan toplayan iki ülkeye verilecek ve bu ülkeler Devler Ligi'ne fazladan bir takım daha gönderecekler.

1- İngiltere: 93 bin 928

2- İspanya: 80 bin 364

3- İtalya: 76 bin 855

4- Almanya: 74 bin 624

5- Hollanda: 57 bin 500

6- Fransa: 56 bin 331

7- Portekiz: 50 bin 149

8- Belçika: 41 bin 800

9- TÜRKİYE: 35 bin 350

10- İskoçya: 32 bin 850

11- Avusturya: 30 bin 800

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de sahilde ceset bulundu! Kimliği belli oldu
Kocaeli'de sahilde ceset bulundu! Kimliği belli oldu
Evinde darp edilerek öldürülmüştü, yaşlı adamın katil zanlıları gözaltına alındı
Evinde darp edilerek öldürülmüştü, yaşlı adamın katil zanlıları gözaltına alındı
Yalova'da 66 yaşındaki yaşlı kadın mesajlaşmak için okuma yazma öğreniyor
Yalova'da 66 yaşındaki yaşlı kadın mesajlaşmak için okuma yazma öğreniyor
1. Lig'de 11 haftada 11 takım teknik direktör değiştirdi
1. Lig'de 11 haftada 11 takım teknik direktör değiştirdi
Almanya'dan İsrail'in katliamına destek! Silah satışı 10 kat arttı
Almanya'dan İsrail'in katliamına destek! Silah satışı 10 kat arttı
100.yaşına giren yaşlı kadına, torunları sürpriz doğum günü yaptılar
100.yaşına giren yaşlı kadına, torunları sürpriz doğum günü yaptılar
Afganistan-Pakistan sınırında Afgan göçmenlerin yoğunluğu sürüyor
Afganistan-Pakistan sınırında Afgan göçmenlerin yoğunluğu sürüyor
İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı
İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı
Taksim’de AVM’de saç saça kavga, “Senin beynini patlatırım”
Taksim’de AVM’de saç saça kavga, “Senin beynini patlatırım”
Bağ evinde kumar oynuyorlardı! Suçüstü yakalandılar
Bağ evinde kumar oynuyorlardı! Suçüstü yakalandılar
İYİ Parti'de kaos! Meral Akşener'in hesapları gizlice inceletilmiş! Ümit Dikbayır'a 'rant' suçlaması
İYİ Parti'de kaos! Meral Akşener'in hesapları gizlice inceletilmiş! Ümit Dikbayır'a 'rant' suçlaması
MKE Ankaragücü, yarın Antalyaspor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, yarın Antalyaspor'u konuk edecek