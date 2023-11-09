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Kocaeli'de sahilde ceset bulundu! Kimliği belli oldu

Kocaeli'de sahilde ceset bulundu! Kimliği belli oldu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin 25 yaşındaki trans birey Yasin K.'ya ait olduğu tespit edildi.

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Olay, 09.50 sıralarında 60 Evler Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş ceset gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontroller sonucu, su yüzeyine çıkan cesedin 25 yaşındaki trans birey Yasin K.'ya ait olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemeler sonrası, kesin ölüm nedenin tespiti için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

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