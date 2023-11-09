BIST 7.770
DOLAR 28,53
EURO 30,59
ALTIN 1.784,82
HABER /  GÜNCEL

Kayseri'de taksi durağında ölü bulunan yaşlı adam morga kaldırıldı

Kayseri'de taksi durağında ölü bulunan yaşlı adam morga kaldırıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir taksi durağında 77 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Belde Sokak’ta bulunan bir taksi durağında A.S.'nin (77) hareketsiz şekilde yattığını gören eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede A.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından A.S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray yenildi Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Galatasaray yenildi Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Çin markaları Türkiye otomotiv pazarını sevdi!
Çin markaları Türkiye otomotiv pazarını sevdi!
Kocaeli'de sahilde ceset bulundu! Kimliği belli oldu
Kocaeli'de sahilde ceset bulundu! Kimliği belli oldu
Evinde darp edilerek öldürülmüştü, yaşlı adamın katil zanlıları gözaltına alındı
Evinde darp edilerek öldürülmüştü, yaşlı adamın katil zanlıları gözaltına alındı
Yalova'da 66 yaşındaki yaşlı kadın mesajlaşmak için okuma yazma öğreniyor
Yalova'da 66 yaşındaki yaşlı kadın mesajlaşmak için okuma yazma öğreniyor
1. Lig'de 11 haftada 11 takım teknik direktör değiştirdi
1. Lig'de 11 haftada 11 takım teknik direktör değiştirdi
Almanya'dan İsrail'in katliamına destek! Silah satışı 10 kat arttı
Almanya'dan İsrail'in katliamına destek! Silah satışı 10 kat arttı
100.yaşına giren yaşlı kadına, torunları sürpriz doğum günü yaptılar
100.yaşına giren yaşlı kadına, torunları sürpriz doğum günü yaptılar
Afganistan-Pakistan sınırında Afgan göçmenlerin yoğunluğu sürüyor
Afganistan-Pakistan sınırında Afgan göçmenlerin yoğunluğu sürüyor
İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı
İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı
Taksim’de AVM’de saç saça kavga, “Senin beynini patlatırım”
Taksim’de AVM’de saç saça kavga, “Senin beynini patlatırım”
Bağ evinde kumar oynuyorlardı! Suçüstü yakalandılar
Bağ evinde kumar oynuyorlardı! Suçüstü yakalandılar