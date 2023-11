Özgür Özel, Numan Kurtulmuş ile görüştü! Olağanüstü toplantı sinyali

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın Can Atalay'ı tahliye etmeyip AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın Can Atalay hakkındaki kararı sonrası AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüştü. Özel, "Kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti. Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına uymadı. Daire, kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel dün gece saatlerinde partisiyle yaptığı grup toplantısının ardından, "Karar elbette Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneği ile anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir" diyen Özel, "Karar sadece Can Atalay'ı değil Hatay halkını, tüm seçmenleri, TBMM'nin kurumsal yapısını, Anayasa Mahkemesi üyelerine had bildirmeye kalkmakta ve kendilerini milli iradenin üzerinde görmektedirler. Karar Meclis'e karşı darbe girişimidir" ifadelerini kullandı.