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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un galibiyet serisi son buldu

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un galibiyet serisi son buldu

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, dün oynanan maçta Halkbank’a deplasmanda 3-1 kaybederek 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Efeler Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçında 2 mağlubiyet alan Arkas Spor, daha sonra oynadığı Cizre Belediyespor ve Akkuş Belediyespor müsabakalarını kazanarak 2 maçlık galibiyet serisine imza attı. Bu seriyi devam ettirmek isteyen İzmir temsilcisi, erteleme maçında dün Ankara temsilcisi Halkbank ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Arkas Spor, bu sonuçla birlikte 2 maçlık galibiyet serisi noktalarken ligdeki 3. mağlubiyetini elde etmiş oldu. Konuk ekip Arkas Spor, puan tablosunda 9. sırada kalırken Halkbank ise 5'te 5 yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte zirveyi paylaştı.

Öte yandan Arkas Spor, 6. Hafta mücadelesinde 12 Kasım Pazar günü evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

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