Bolu Dağı'nda yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu Dağı'nda etkili olan yağmur ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.



Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.