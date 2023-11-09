Kağıthane'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İSTANBUL'da hız ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen servis minibüsü, virajı dönerken panelvan tipi araçla kafa kafaya çarpıştı. Yağmurun da neden olduğu kazada servis minibüsünde bulunan 7 kişiyle ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Servis minibüsünün kaydığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.30 sıralarında Kağıthane Dersaadet Caddesi'nde meydana geldi. Okmeydanı'ndan Kağıthane istikametine giden 34 LVK 698 plakalı servis aracının sürücüsü iddia göre, aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda aracının kontrolünü sağlayamayan sürücü, karşı yönden gelen panelvan tipi araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan panelvan tipi araç kaldırıma fırladı. O sırada kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada panelvan tipi aracın sürücüsü ve servisteki 7 çalışan yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Servis minibüsü yolda böyle kaydı

Öte yandan servis minibüsünün kaydığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde minibüsün kaydığı görülüyor. Minibüsün güvenlik kamerasının açısından çıktıktan biraz sonra da kazanın meydana geldiği anlaşılıyor.

"Büyük bir kaza oldu"

Kazayı anlatan Fatih Uç isimli vatandaş "Bu araç yukarıdan aşağıya geliyordu. Bu da aşağıdan geliyordu. Tahmince bu hatalı sollama yaptı. Yerler de ıslak olduğu için kaza gerçekleşti. Yaralılar da vardı" diye konuştu.

Ahmet Mete ise, "Büyük bir kaza oldu. servise aracıyla normal araç birbirine girdi. Hızlı geliyordu yukarıdan. Aşağıdan gelen arabayla kafa kafaya çarpıştı" dedi.