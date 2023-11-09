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Kastamonu'da köy merkezinde ayı görüntülendi, vatandaşlar tedirgin oldu

Kastamonu'da köy merkezinde ayı görüntülendi, vatandaşlar tedirgin oldu

Kastamonu’nun Küre ilçesinde köy merkezine kadar inen ayıyı gören vatandaşlar, korkudan fısıldayarak konuşabildi.

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Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Taşpınar köyüne akşam saatlerinde bozayı indi. Dışarıdan gelen sesler üzerine pencereden baktıklarında karşılarındaki ayıyı gören vatandaşlar, yaşadıkları korku ve panik sebebiyle birbirleriyle fısıldayarak konuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan konuşmalarda ayının hayvan gibi büyük olduğu ifade eden vatandaşlar, “Tek bir tane ayı var, çok büyük, kocaman. Çok büyük. Dana gibi, kocaman” dedi.

Görüntülerde ayının bir süre etrafı izlediği ve daha sonra bahçeye girerek gözden kaybolduğu görülüyor. Vatandaşlar, ayılar sebebiyle korku yaşadıklarını belirterek, yaşadıkları sorun için çözüm bulmasını talep etti.

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