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Ancelotti'nin Arda Güler kararı İspanyol taraftarları kızdırdı

Ancelotti'nin Arda Güler kararı İspanyol taraftarları kızdırdı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Braga karşısında oynadığı maçta Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermemesi İspanyol taraftarları kızdırdı.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son iki maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler'in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi.

Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadıkları maçta Portekiz'in Braga takımını 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında Arda Güler ile ilgili soruları yanıtladı.

Arda'ya neden şans vermedi?

Braga maçının kadrosunda olmasına ve oldukça avantajlı bir skor yakalamalarına rağmen Arda'ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." dedi.

İspanyol basını eleştirdi

Diğer yandan İspanyol basını, 61. dakikada 3-0'lık skor üstünlüğünü elde eden ve beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'e şans vermeyen Carlo Ancelotti'nin kararını eleştirdi.

Marca gazetesi anket yaptı

Arda Güler ile ilgili haberlere son zamanlarda alışılmışın dışında oldukça fazla yer ayırmasıyla dikkati çeken Marca gazetesi, maç sonunda hemen internet sayfasında "Arda'nın oynamamasına ne dersin?" sorusuyla bir anket başlattı.

Kısa sürede 5 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette "Kötü, bugün ilk kez sahaya çıkması için mükemmel bir gündü" cevabını veren yüzde 66, "İyi, daha fazla süre alması gereken başka futbolcular var." cevabını veren yüzde 34 oldu.

Gazetedeki yorumda "Taraftar, Arda'yı görmeye geldi. Türk futbolcuyu görememenin büyük bir hayal kırıklığı olsa da en azından büyük bir Brahim Diaz ile karşılaştı. Ya Arda Güler'e bir şey oldu ya da Ancelotti'nin böyle bir karar almasının hiçbir anlamı yok. Arda'nın oynatılması için çok rahat bir maçtı." denildi.

Real Madrid-Braga maçını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella da tribünden izledi.

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