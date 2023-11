Konya'da ücretsiz kadınlara yönelik meme kanseri taraması hizmeti başladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kadınlara yönelik meme kanseri taraması yapılıyor. Karapınar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Akyurt, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Abone ol

Dr. Akyurt, meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavide başarı şansının yüksek olduğunu belirterek, "40 yaş üzerindeki her kadın, iki yılda bir meme kanseri taramasını KETEM'lerde yaptırabilir. Ücretsiz taramalar, her 4 kadından 1'inde görülen meme kanserinin çok erken dönemde yakalanıp tedavi edilmesine imkan sağlıyor.



KETEM'de yürütülen taramalarla kanseri en erken dönemde yakalayıp, kişileri bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirerek tedavilerine kısa zamanda başlamalarını amaçlıyoruz. Meme kanseri, son yıllarda tüm dünyada kanserden ölüm nedenleri arasındadır.



Hastalar her zaman göğsünde kitleyle başvurmuyor. Bazen herhangi bir kitle olmadan da hastalık ilerleyip ortaya çıkabiliyor. 2023 yılında ilçemize kazandırılan ve Karapınar Sağlıklı Hayat Merkezimizde faaliyete giren mamografi cihazı ile meme kanseri taramalarını yürütüyoruz. 40 yaş üzerindeki tüm bayanlarımız, meme kanseri taramasını Karapınar Sağlıklı Hayat Merkezi Ketem Polikliniğimizde ücretsiz olarak yaptırabilir” dedi.